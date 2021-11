Entenda a briga entre Zé Felipe e Felipe Neto

Depois do programa ao vivo do último fim de semana, Felipe Neto demonstrou estar disposto a trocar ideia com o artista. "Entao, Zé Felipe, já mandei por direct para você assistir os stories. Fica também o convite para me conhecer, vai descobrir que não sou essa pessoa que te convenceram que sou. Estamos juntos!", finalizou.

Será que agora o clima entre os dois vai melhorar?