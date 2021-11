Gil do Vigor e Anitta jantam juntos em Las Vegas

Gil do Vigor e Anitta se encontraram na noite desta terça-feira, 16, em Las Vegas. Gil compartilhou nos stories do Instagram um clique coladinho com a cantora. "Jantar maravilhoso com a Anitta", escreveu o ex-BBB. Encontro do ano!

Depois do jantar, o economista foi curtir a noite com amigos — e postou tudo nas redes. Gil visitou a balada e casa noturna Jewe NightClub. Ai, Brasil!

O ex-BBB está fazendo pós-doutorado na Califórnia, nos EUA, e compartilha a rotina no país pelas redes sociais. Mais cedo, Gil compartilhou cliques na frente da tradicional placa de Las Vegas e até no corredor do hotel. Um querido!