Kanye "Ye" West e Drake fazem as pazes e posam juntos nas redes sociais

Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, está levantando a bandeira branca. Ye está se acertando com ninguém menos que Drake, tanto que surgiu ao lado do rapper nesta terça-feira, 16, em registros nas redes sociais.

O ex-marido de Kim Kardashian legendou a foto com um emoji de pomba, o símbolo da paz. Já Drake compartilhou um vídeo com o cantor em uma balada. "Você chegou ao seu destino", escreveu o canadense no Instagram.

Uma semana atrás, o criador de Donda anunciou que gostaria de se reconciliar com Drake e oficialmente encerrar sua rivalidade de longa data, em vídeo compartilhado na rede social.

Em 8 de novembro, Ye, de 44 anos, apareceu no Instagram do executivo musical James Prince, dizendo em um breve registro: "Estou fazendo este vídeo para abordar as idas e vindas entre mim e Drake. Tanto eu quanto Drake tiramos fotos um com o outro e é hora de encerrar isso".

Ye pediu que o rapper de 35 anos se unisse a ele no palco, em 7 de dezembro, em Los Angeles para "compartilhar os dois maiores álbuns do ano" e ajuda-lo em seus esforços para libertar Larry Hoover da prisão federal.