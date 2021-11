Youtuber Juliana Priscila desabafa em vídeo após descobrir morte do filho no hospital

Na manhã desta quarta-feira, 17, a youtuber Juliana Priscila, conhecida como Princesa da Favela, apareceu nas redes sociais muito abalada pela morte de seu filho de seis meses, Henry Sebastian. Durante o vídeo publicado no feed do Instagram, Juliana tenta entender o que aconteceu com ele, que no dia anterior foi submetido a uma cirurgia.

Ao longo da gravação, a influenciadora desabafou sobre a falta de comunicação do hospital, que não deu a notícia assim que o filho morreu, nem deu mais detalhes sobre a condição de saúde do bebê.

"Está errado! Meu filho estava bem. Eu recebi a ligação dizendo que ele ia fazer uma cirurgia, que ia colocar um pouquinho da alça para dentro. Quando eu cheguei aqui o meu filho estava entubado, inchado e tinha tido uma parada, e ninguém me avisou", diz, aos prantos.