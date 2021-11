Bradley Cooper e Irina Shayk são vistos de braços dados 2 anos após término

BrosNYC / BACKGRID

"Eles têm um bom sistema para Lea e se revezam com ela", disse uma fonte ao E! News, em março de 2020. "Eles também se reúnem como uma família e fazem coisas quando podem. Eles se comunicam muito e são bons amigos".

A fonte acrescentou: "Ambos amam a filha mais do que tudo e se unem por ela. Eles estão se dando bem e tudo é muito positivo. Ainda é um período de transição e eles estão tentando descobrir como isso vai funcionar, mas eles estão em um bom momento".

Mais recentemente, os fãs suspeitaram que os dois tenham passado o Halloween juntos com sua filha depois que Irina postou uma foto no Instagram fantasiada com um homem mascarado de olhos azuis.