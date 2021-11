Como Jake Gyllenhaal se sente sobre "All Too Well", de Taylor Swift

Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Esse pareceu ser o caso no último sábado, 13, um dia após Taylor lançar Red (Taylor's Version), quando Jake fez aparição no Hamilton Behind the Camera Awards, em Los Angeles, para apoiar a irmã Maggie Gyllenhaal, que foi honrada com prêmio por sua direção no longa The Lost Daughter. Em foto tirada na cerimônia, ele foi visto casualmente conversando com Maggie e seu marido Peter Sarsgaard.

Jake viveu romance de três meses com Taylor em 2010. Quando Red foi lançado em 2012, muitos fãs começaram a especular que algumas canções do álbum—incluindo seu hit "We Are Never Ever Getting Back Together"—eram sobre as consequências desse relacionamento.