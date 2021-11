Como a regravação de 'Red' recolocou Taylor Swift no topo das paradas?

E como é surpresa atrás de surpresa, na última segunda-feira, 15, Taylor divulgou o vídeo de I Bet You Think About Me, uma das novas músicas do disco, com Chris Stapleton. O clipe foi dirigido por uma das amigas da compositora, a atriz Blake Lively, e conta com a participação de Milles Teller e Keleigh Sperry.

E as outras faixas acrescentadas ao trabalho? Temos Ronan, que não fez parte da primeira versão de Red, mas foi lançada anteriormente como single avulso para uma arrecadação de caridade; Better Man (From The Vault); Babe (From The Vault); Message In A Bottle (From The Vault); Forever Winter (From The Vault); The Very First Night (From The Vault).