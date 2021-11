Yasmin Brunet mostra mensagens que recebe de haters: "Quanto ódio"

Recentemente, o colunista Leo Dias afirmou que Yasmin vai entrar na Justiça contra a mãe de Gabriel Medina.

Simone Medina enviou mensagens ao filho afirmando ter recebido vídeos íntimos de Yasmin, que irá processar a sogra pela acusação. A empresária pode responder por pornografia infantil, calúnia e difamação.

Segundo o colunista, essas foram as últimas mensagens da mãe antes do surfista bloqueá-la em todas as redes sociais. Até a mãe de Yasmin, Luiza Brunet, virou alvo. "Sua esposa e a mãe dela são muito decentes. Filme pornô, aborto, relacionamento homossexual. Quem são vocês? PODRES", disse Simone, em prints revelados.