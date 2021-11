Taís Araujo critica Walcyr Carrasco por cena de sexo em novela dos anos 90

"A Xica foi um personagem que me trouxe problemas, eu tive que fazer análise. Confundiram pessoa com personagem. Foi complicado porque eu fiquei no imaginário masculino com a Xica e demorou... Fui percebendo que era uma fantasia transar com a Xica porque tinha essa carga forte do filme, da personagem que dançava nua e que enlouquecia os homens", escreveu na legenda.