Fãs acham que suéter de Selena Gomez é o mesmo usado por Chris Evans

Selena Gomez e Chris Evans estão mais uma vez na mira dos fãs! Durante o mês passado, vários rumores de romance entre Selena e Chris circularam nas redes sociais e seus admiradores estão convencidos de que os dois estão sim namorando em segredo.

Avançando para o fim de semana passado, quando Taylor Swift postou um registro no TikTok fofo dela mesma que apresentava Selena ao seu lado. Parece bastante inocente, certo?

Bem, quando a câmera fez uma panorâmica para a estrela de Only Murders in the Building, os fãs não conseguiram evitar a sensação de que já tinham visto o seu aconchegante suéter branco de tricot em algum lugar antes – principalmente no astro de Hollywood.

"Sem essa de Selena e Chris Evans terem o mesmo suéter", escreveu uma usuária no Twitter. E outro mandou: "UHM, POR QUE O SUÉTER DE SELENA ME LEMBRA QUE ELE FOI USADO POR CHRIS EVANS?"

Um TikToker carregou um vídeo apresentando o clipe de Selena em seu suéter, seguido por uma foto de Chris vestindo a sua peça, bastante semelhante no filme Entre Facas e Segredos de 2019, com a legenda: "ISTO NÃO É UMA COINCIDÊNCIA".