Whindersson Nunes anuncia planos de aposentadoria: “Não estou feliz”

Com apenas 26 anos, Whindersson Nunes já tem planos de aposentadoria. O humorista contou ao podcast PodDelas que não está feliz com o jeito que as coisas estão, e que pretende trabalhar por mais dois anos. Ainda assim, Whindersson não pretende interromper as atividades completamente, porque ainda tem ambições. "Posso sair de cena e voltar depois, fazer outras coisas", adiantou.

Uma das mudanças que pretende fazer nesse intervalo é o ritmo. "Acredito que eu trabalhe só mais uns dois anos nesse ritmo que estou hoje. A expectativa vai baixando", confessou.

O youtuber fez um desabafo sincero sobre a saúde mental e a dificuldade em sentir-se realizado. "Eu deveria estar feliz com tudo isso, mas não estou feliz, não. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida que você não está no seu melhor momento", começou.