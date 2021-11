Mara Maravilha posta indireta para Xuxa nas redes sociais: "Máscaras caem"

E as alfinetadas continuam! Na madrugada desta terça-feira, 16, Mara Maravilha reacendeu mais uma vez a rivalidade com Xuxa Meneghel e fez uma publicação polêmica em seu perfil do Instagram. No post, Mara Maravilha debochou do veganismo da apresentadora e a comparou com o filme O Diabo Veste Prada.

Mesmo após pedir desculpas pelo episódio no Programa do Ratinho, do SBT, a ex-Fofocalizando tentou atingir a loira novamente. No vídeo, no Instagram, ela aparece dançando enquanto segura um pássaro nas mãos, e manda um recado para Xuxa.

"Com todo respeito e admiração aos legítimos veganos sugiro: chamem a veganista (que nem sempre convém 100% a causa) ao repúdio de oportunismo e fake total; mas "O diabo veste Prada" couro legítimo, né meu amor? Pra um bom entendedor meia palavra basta e máscaras caem e castelos de vidro também quebram…", escreveu na legenda.