MC Mirella assina divórcio de Dynho Alves, que está em 'A Fazenda 13'

Pouco depois de desabafar nas redes sociais, MC Mirella deu entrada no divórcio com Dynho Alves. Segundo o portal IG, Dynho entrou em A Fazenda 13, reality show da Record TV, no meio de uma crise no casamento. O funkeiro teria deixado uma procuração para Mirella dar continuidade na separação quando quisesse, e a proximidade do peão com a colega de confinamento Sthe Matos foi a gota d'água.

Mirella expressou a decepção com o comportamento de Dynho no programa na noite desta segunda-feira, 15, em uma série de tuítes que alertaram os fãs. A funkeira assinou o documento de separação e deixou o apartamento que dividia com o ex-marido.

Após a notícia, a cantora posicionou-se pelo Twitter. "Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna', como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", começou. A única resposta possível, segundo a funkeira, era a separação.