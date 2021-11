Tatá Werneck confessa que já ficou com três convidados do 'Lady Night'

Quem é fã de Tatá Werneck, tenta sempre acompanhar seus stories no Instagram. Isso porque ela sempre abre a caixinha de perguntas e as respostas costumam arrancar muitas risadas, ou então trazer revelações inusitadas. Dessa vez, Tatá Werneck afirmou que ficou com três convidados que passaram pelo seu programa Lady Night, do Multishow.

Ao se deparar com a pergunta sobre se pegou algum convidado, a humorista foi direta: "Já, antes do programa, né? Quando era solteira, já peguei três convidados". Hoje em dia, ela tem um relacionamento de mais de três anos com Rafael Vitti, e uma filha com o ator, Clara Maria, de 2 anos.

No entanto, ela deixou no ar a respeito de quem seriam os sortudos. "Jamais saberão", completou.