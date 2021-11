Ex-marido de Marina Ruy Barbosa é o novo affair de Anitta, diz colunista

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Anitta estaria se relacionando com o ex de Marina Ruy Barbosa, o piloto Alexandre Negrão.

De acordo com a jornalista, ele marcou presença em uma das festas na casa de Anitta, no último sábado, 13, em Miami, nos Estados Unidos, quando a cantora estava inaugurando a nova churrasqueira.

Ainda conforme o portal, eles não ficaram muito tempo juntos e mantiveram a discrição, apesar da troca de olhares na pista de dança e até beijos entre os dois. O suposto novo affair da poderosa é empresário e piloto da Stock Car, e se casou em 2019 com Marina Ruy Barbosa. No começo deste ano, o término veio em razão de "trabalho e distância física".