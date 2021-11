Zeca Pagodinho pede foto para Gabi Brandt e Saulo Poncio em restaurante

Gabi Brandt divertiu os seguidores ao relatar uma situação divertida que vivenciou com ninguém mais ninguém menos do que Zeca Pagodinho! Gabi contou que estava almoçando com o marido, Saulo Poncio, quando os dois foram abordados por Zeca, que pediu uma foto para as filhas. Imagina só!

"Saulo, uns amigos e eu estávamos na churrascaria depois do culto, comendo como umas dragas, e aí parou um moço em nossa mesa. E ele: 'elas querem tirar fotos com vocês'. Na hora que olhei, era o Zeca Pagodinho", começou Gabi.

A influencer não escondeu a empolgação que sentiu com o encontro. "Eu fiquei assim...Sei que olhei para o Saulo, o Saulo olhou para mim, olhou para ele, a gente se olhou... Eu não soube fingir costume. O Zeca Pagodinho reconheceu a gente lá!", disse.