Elenco de Harry Potter retorna à Hogwarts para especial da HBO Max

Courtesy of HBO Max

Os fãs de Harry Potter já podem comemorar! Uma reunião do elenco de uma das sagas mais amadas do cinema vai acontecer.

Já se passaram 20 anos desde a première de Harry Potter e a Pedra Filosofal e para celebrar a data, a HBO Max anunciou nesta terça-feira, 16, que Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e outros membros dos oito filmes retornarão à Hogwarts pela primeira vez para o Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

O especial, produzido pela Warner Bros. Unscripted Television e com produção executiva de Casey Patterson, "contará uma história de bastidores encantadora por meio de novas entrevistas em profundidade e conversas com o elenco, convidando os fãs a uma jornada mágica em primeira pessoa através de uma das franquias de filmes mais amadas de todos os tempos", de acordo com a descrição oficial.

O elenco se juntará ao diretor Chris Columbus para o evento importante, que estreará quando o relógio bater meia-noite no dia 1º de janeiro.