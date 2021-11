Taylor Swfit abre o coração sobre "sentimentos nostálgicos" ao regravar 'All Too Well'

Taylor Swift refletiu sobre o legado de seu álbum Red. Em entrevista exclusiva ao Daily Pop do E! News, na segunda-feira, 15, Taylor Swift falou da regravação e dos seus "sentimentos nostálgicos" em torno dela, especialmente de algumas músicas específicas.

"Há muitas músicas antigas renovadas, como as faixas do cofre", explicou a musa sobre as canções que ganharam 'From The Vault', que significa 'Do cofre', em seus títulos.

"Essas músicas que ninguém ouviu antes. Eu tive um sussurro real regravando 'All Too Well', a versão de 10 minutos, porque são letras que foram escritas há muito tempo, mas o fato de nunca realmente ter as gravado, foi bem insano."

A cantora fez sua estreia na direção com o curta-metragem de 10 minutos All Too Well, estrelado por Dylan O'Brien e Sadie Sank. "É um filme sobre a maioridade, sobre uma época muito específica na vida de alguém, quando você tem entre 19 e 20 anos", refletiu Swift. "Você tem um pé na infância, outro na idade adulta e não sabe bem onde se posicionar e como isso o torna frágil naquele momento. Nós passamos por isso na vida, temos nossos corações partidos."