Adele relembra momento em que soube que seu casamento com Simon Konecki tinha acabado

Adele fez altas revelações sobre sua vida pessoa durante entrevista com Oprah Winfrey, no último domingo, 14. Após contar como conheceu o namorado Rich Paul, Adele se abriu sobre o momento em que se sentiu "infeliz" em seu casamento com o ex Simon Konecki.

Revelando que estava determinada em fazer a relação de 8 anos funcionar, ela disse à Oprah: "Eu era obcecada com a família nuclear minha vida inteira porque eu nunca vim de uma. Em todos esses filme e livros, quando você cresce os lendo, você pensa que é assim que deveria ser. Eu, desde pequena, prometi a mim mesma que quando eu tivesse filhos, que nós ficaríamos juntos. Nós seríamos aquela família unida. E eu tentei por muito, muito tempo".

Adele e Simon começaram a namorar em 2011 e deram as boas-vindas a Angelo, em outubro de 2012. Seis anos depois, os dois se casaram em 2018 e anunciaram a separação no ano seguinte.