Saiba o que Jake Gyllenhaal fez após Taylor Swift lançar 'All Too Well'

Um dia depois de Taylor Swift lançar um curta-metragem para a versão estendida de All Too Well, Jake Gyllenhaal decidiu focar em outros assuntos. Acontece que os rumores de longa data dizem que a música de Taylor Swift é sobre seu breve relacionamento com Jake Gyllenhaal.

O ator de 40 anos, por sua vez, passou um tempo em um evento repleto de estrelas e ajudou a homenagear sua irmã, que os fãs acreditam também ser citada na canção.

Ele se uniu a Maggie Gyllenhaal no Hamilton Behind the Camera Awards em Los Angeles, onde foi homenageada com o prêmio Breakthrough Directon por seu novo filme, The Lost Daughter.

O marido dela, Peter Sarsgaard, presenteou-a com um troféu. Na cerimônia, Jake também surgiu no palco para entregar o Prêmio de Edição de Som para Mandell Winter e David Esparza do The Guilty.

Outros apresentadores famosos incluíram Kristen Stewart, Javier Bardem, Kirsten Dunst, Kelly Marie Tran, Awkwafina, Marlee Marlin, Mahershala Ali, Regina King e Jamie Dornan.