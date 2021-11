Por que Harry Styles não fala sobre seu relacionamento com Olivia Wilde

"Houve um tempo em que eu era mais jovem, e estava na banda, em que teria medo que tudo parasse", acrescentou ele. "Eu não sabia necessariamente quem eu era se não estivesse na banda. Agora, a ideia de as pessoas dizerem, 'Nós não gostamos mais da sua música, vá embora' não me assusta. Eu acho que houve um momento em que aconteceu. Isso me dá a liberdade de dizer, 'Ótimo!' Não estou trabalhando com medo. Estou trabalhando com vontade de resolver as coisas e tentar coisas diferentes."