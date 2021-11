John Mayer parece responder às ameaças dos fãs de Taylor Swift

Após Taylor Swift lançar versão de 10 minutos da canção All Too Well, que supostamente seria sobre seu ex Jake Gyllenhaal, parece que os fãs da cantora estão bombardeando John Mayer com ameaças. Para quem não se lembra, Taylor e John teriam vivido romance em 2009.

O fã @hoeforlouaylor compartilhou capturas de tela de suas DMs com Mayer antes de tornar sua conta privada. O usuário disse ao cantor, 'fod*a-se sua cadela feia eu espero que você engasgue com alguma coisa", de acordo com imagens que circularam de suas DMs no Instagram.

A conta de Mayer pareceu abordar os haters e responder diretamente ao usuário.

"Estou recebendo tantas mensagens como essa nos últimos dias", diz uma mensagem enviada pela conta de Mayer, segundo as capturas de tela. "Não estou triste, apenas tenho a tendência de ter uma mente curiosa e me sinto compelido a perguntar. Você realmente espera que eu morra?"