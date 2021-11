A Fazenda 13: MC Mirella reclama de carícias entre Sthe e Dynho

MC Mirella usou as redes sociais para desabafar sobre a passagem do marido Dynho Alves por A Fazenda 13, reality show da Record TV. Mirella está incomodada com a troca de carícias de Dynho com Sthe, o que também está sendo comentado pelo público e até pelos outros peões.

"Sério, tem que ter cabeça, viu?", começou a funkeira, em uma série de tuítes. A ex-peoa afirmou que não aguenta mais ver as imagens do reality diariamente, mas que não culpa os internautas pelas postagens — o problema é justamente não ter como fugir. Ela afirmou que ia esperar (possivelmente o fim do programa) para se pronunciar, mas seguiu em frente com o desabafo.

Mirella relembrou sua participação no reality. Mesmo estando solteira na época, a funkeira já estava envolvida com Dynho e buscou respeitar o affair. Ela pediu ainda para não compararem a situação com sua relação com Stéfani Bays, colega com quem teve grande proximidade durante o programa.