Recomendado para você : Como Scott Disick realmente se sentiu ao ver Kourtney e Travis juntos em casamento

Scott Disick está mantendo a cordialidade com Travis Barker e Kourtney Kardashian. No final de semana, Kourtney e seu noivo, Travis, compareceram ao casamento do amigo Simon Huck com Phil Riportella. E Scott também estava na lista de convidados.

O empresário é amigo de longa data de Simon e, embora tenha cumprimentado a mãe de seus filhos e o baterista do Blink-182, preferiu manter "distância durante a maior parte da noite" do casal, segundo revelou uma fonte próxima a ele ao E! News.

"Ele não quer ver a demonstração pública de afeto de Kourtney e Travis e não quer se envolver", disse o informante. Para Scott, que divide as crianças Mason, de 11 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 6 anos, com a estrela, "ainda é muito estranho para Scott estar perto deles".

"Mas ele sabe que não pode escapar deles", acrescentou a fonte. A lista repleta de famosos incluiu ainda Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kris Jenner. "Ele tinha muitos amigos lá e ficou com Kris e Khloé a maior parte da noite", continuou a fonte, concluindo que o empresário ficou "sentado e conversando com amigos e não bebendo ou festejando muito".