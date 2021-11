A Fazenda 13: Dayane rasga jaqueta de Rico com faca e mãe do peão cobra vingança

Após sofrer um ‘exposed' daqueles de Rico Melquiades, Dayane Mello cumpriu a promessa de vingar-se do humorista rasgando as roupas dele. Além de esconder itens do peão, Dayane cortou com uma faca a jaqueta favorita do ex-amigo. A modelo foi repreendida por Valentina Francavilla e até pela mãe de Rico, Sandra Melquiades, que declarou que se ele não se vingar da ex-Grande Fratello Vip quem vai apanhar é ele. Eita!

Depois de ouvir provocações de Mello e Francavilla, que o acusaram de "falar mal de todo mundo", Rico, que não é de abaixar a cabeça, resolveu revidar e expor para os participantes todas as falas ofensivas de Dayane Mello em relação a cada um. "Vamos começar a fazer um dossiê do povo que tu falou? Começo por quem? Pelo Bil? Pela Mileide?" provocou o humorista.

Rico afirmou que a modelo é a "cobra caninana" da casa, e elencou comentários dela sobre Marina, Sthe, Solange. Em conversa com Valentina, Dayane prometeu não deixar barato. "Vou cortar as roupas dele inteira, todas as meias, ele não vai ter uma roupa para botar. Vai ter que pedir meia emprestada. Ele não vai sair assim, ileso.. [...] Eu estou com muita raiva. Eu não vou descansar até quebrar tudo", ameaçou. E cumpriu!