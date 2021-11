Kristen Stewart relembra romance “jovem e estúpido” de Crepúsculo com Robert Pattinson

Summit Entertainment

A saga, que faturou mais de 3 bilhões no mundo, levou os atores a um outro nível da fama, na qual Kristen reflete com adoração, mesmo hoje.

"Foi muito ingênuo, da melhor maneira", contou. Descrevendo a série de filmes como "faculdade", já que ela foi ensinada durante as filmagens, a atriz também observou como foi interessante ver a percepção que os outros tinham dela com base no famoso papel.

"Tipo, o quão divertido é para as pessoas pensarem que te conhecem. Você achou que eu ia estar em Crepúsculo para sempre? É assim que você me via?", disse ela. "Se é assim que você me via, então você realmente me preparou para o sucesso, porque posso fazer muito mais do que isso".