Tragédia em Astroworld, de Travis Scott: morre criança de 9 anos ferida no show

Erika Goldring/WireImage

"Pessoas começaram a cair, ficando inconscientes", disseram as autoridades. "E criou um pânico adicional".

No dia 6 de novembro, Travis disse no Twitter que estava "absolutamente devastado" pelo trágico evento. "Minhas orações vão para as famílias e todos aqueles que foram impactados pelo que aconteceu no festival Astroworld", ele escreveu. "A polícia de Houston tem meu total apoio enquanto eles continuam a investigar a trágica perda de vidas. Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para curar e apoiar as famílias necessitadas. Obrigado à polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos. Amo todos vocês".

A parceira de Scott, Kylie Jenner, também se pronunciou e ofereceu pensamentos e orações às pessoas afetadas.