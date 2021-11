Anitta revela que Marília Mendonça será homenageada no Grammy Latino 2021

Anitta confirmou nesse domingo, 15, que Marília Mendonça vai ganhar tributo no Grammy Latino 2021, que acontece nesta quinta-feira, 18. Através dos Stories, Anitta esclareceu que a premiação contará com uma homenagem à Marília e não uma performance musical.

"Saiu essa informação que eu vou fazer um musical em homenagem à Marília Mendonça no Grammy Latino, não sei de onde veio essas informações", iniciou a cantora.

"Realmente vou me apresentar no Grammy Latino, isso já estava certo há algum um tempo, e quando aconteceu a fatalidade eu conversei com os organizadores e perguntei se seria possível fazer o musical com a música dela", disse Anitta sobre a trágica morte da rainha da sofrência em acidente de avião no dia 5 de novembro.