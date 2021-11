Recomendado para você : Kourtney Kardashian e Travis Barker aumentam a temperatura em casamento

Kourtney Kardashian e Travis Barker continuam a ultrapassar os limites! Kourtney e Travis, que ficaram noivos em outubro, aumentaram a temperatura durante o casamento do amigo Simon Huck com Phil Riportella no sábado, 13.

Claro, os fãs de Kravis não esperariam nada menos dos pombinhos, que não se esquivaram de demonstrar amor e carinho em público. Para celebrar os recém-casados, a fundadora da Poosh apostou em um modelito preto, assim como o baterista do Blink-182.

A eterna musa de Keeping Up With the Kardashians escolheu a Gucci para brilhar no casório. E quanto a Travis? O astro do rock parecia perfeitamente elegante – como sempre! – com o seu clássico smoking. "Indo para a capela", escreveu Kourtney na legenda. "Nossa vez na próxima [emoji de rosa vermelha]", respondeu o baterista.