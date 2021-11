Além de Tiago Iorc: 5 famosos que mudaram o visual radicalmente

Pocah

Foi o cabelo preto, longo e liso que deu o nome artístico de Pocah, referência à personagem Pocahontas. Por isso, não era de se imaginar que a funkeira mudaria o penteado, né? Depois do Big Brother Brasil, no entanto, uma mudança era necessária. "Eu me olhava no espelho e falava: ‘Estou enjoada da sua cara, garota'. Do nada virei loira", contou a cantora, no Instagram, junto com um clique que quebrou a internet. E ela arrasou!