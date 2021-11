Bruna Marquezine, Rafa Vitti e outro atores famosos que brilharam em clipes nacionais

Bruna Marquezine

O sucesso Amei Te Ver de Tiago Iorc contou com a ilustre participação de Bruna Marquezine em seu clipe. Na produção, ela está seminua, e parte do público insinuou que ela poderia ter se envolvido com o cantor enquanto ele ainda estava com Isabelle Drummond, que já haviam terminado no período de lançamento do vídeo em 2015.

Cinco anos depois, a atriz confirmou que ficou com ele, mas só depois da separação. "Fiquei com o Tiago, sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe. [...] Eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele", comentou Bruna nas redes sociais.