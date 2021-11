5 momentos em que Dayane Mello foi a vilã de 'A Fazenda 13'

Relação com Aline

Como no Grande Fratello Vip, a relação com Aline foi um dos motivos que atraíram simpatia para Dayane. No entanto, o caso das duas começou a ficar turbulento, até resultar em inimizade. A amizade de Aline com outros participantes não agradou a modelo, que acusou-a inúmeras vezes de não se posicionar no jogo e não proteger as amizades.

E não foi só para ela! Day gritou suas opiniões sobre Aline e os demais ex-amigos, como Rico e Valentina, aos 4 ventos, o que chateou os peões. E com razão, né? Melquiades afirmou que falar mal dele é a nova estratégia da modelo para se aproximar das pessoas, enquanto Mineiro magoou-se com as constantes críticas que a ex-amiga fazia a sua aparência.