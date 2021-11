Do headband à GRACINHA: como Manu Gavassi se tornou a artista que é hoje?

Depois de vários spoilers, Manu Gavassi, que ganhou o EMA 2021 na categoria Melhor Artista Brasileira, lançou as músicas de seu novo álbum visual GRACINHA. As faixas já estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, assim como o trailer da produção do disco que será lançada no Disney+ no dia 26 de outubro.

Sendo Gavassier ou não, não dá para negar que Manu Gavassi é uma artista criativa e inovadora. Além de ser multifacetada: compositora, cantora, atriz, dubladora, apresentadora, diretora, roteirista, influenciadora digital… Uau, não acaba!

Assim como outras divas pop de sua geração, ela também se reinventou bastante ao longo do tempo. Um caso famoso internacional é o de Miley Cyrus, cantora norte-americana que, após fases diferentes na carreira, se encontra no auge pessoal e profissional.