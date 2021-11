Recomendado para você : Neymar troca beijos com Mariana Rios e envia flores no dia seguinte, diz jornal

Neymar tá on! Segundo o jornal Extra, Neymar trocou beijos com ninguém menos que Mariana Rios após se classificar para a Copa do Mundo do Qatar com a Seleção Brasileira.

De acordo com o veículo, o jogador e a atriz trocaram beijos na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, na festa promovida por ele no bar Santo Cupido, em São Paulo.

A noitada rolou logo após a vitória do Brasil contra a Colômbia. Quem também esteve por lá foi Duda Reis, que estava acompanhada de João Guilherme.