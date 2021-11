Relembre looks dos anos 2000 com personagens que amamos

Nos inspiramos na diva pop Ariana Grande e decidimos recordar algumas das personagens mais icônicas dos anos 2000. Além, é claro, da personagem Jenna, de Jennifer Garder, no queridinho De Repente 30.

A cantora reproduziu o ilustre vestido da protagonista para a gravação no The Voice US, da NBC, assim como um penteado que remetia ao visual representado no longa, que é recorrente na Sessão da Tarde, da TV Globo. No caso da artista, a peça é da grife Versace... tá bom pra você ou quer mais?

O filme completou 17 anos este ano e conquista fãs até hoje. Na trama, o look foi usado por Jenna na cena memorável em que ela dança a música Thriller, de Michael Jackson, em uma festa.