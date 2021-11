5 filmes para entender mais sobre o universo da moda

A melhor parte do universo da moda é que, por trás da beleza, luxo e glamour — que já seriam mais do que suficientes para nós — há incontáveis histórias a serem contadas. Seja das peças em si, do conceito das coleções, da concepção da marca ou das pessoas por trás da produção; um breve olhar nos bastidores de uma grande grife rende muito pano para manga!

Uma prova disso é o frenesi em torno de Casa Gucci, filme estrelado por Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino. O longa conta os conflitos relacionados às ações da grife italiana Gucci, que levaram ao assassinato de seu criador. Desde o momento que a trama foi anunciada, ela é a produção mais aguardada do ano.

Parte disso é por causa do elenco de peso e dos figurinos que prometem, mas o responsável pelo sucesso prematuro dessa e de outras obras sobre moda são as peculiaridades desse universo. Como tudo no universo fashion se apresenta com (aparente) exuberância, as portas para os bastidores do meio vem em forma de produções de cair o queixo. Separamos algumas para se preparar para Casa Gucci. Confere aí!