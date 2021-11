Adele revela como conheceu o namorado Rich Paul

Adele deu detalhes sobre seu romance com Rich Paul. Em rara entrevista à Oprah Winfrey, no especial Adele One Night Only, da CBS, desse domingo, 14, Adele revelou como conheceu o novo amado.

"Eu o conheci em uma festa de aniversário, nós estávamos na pista de dança", ela disse à apresentadora.

"E então a gente se encontrou alguns anos depois. Nós saímos para jantar, o que ele diz que era uma reunião de negócios e eu pensei, 'Uma reunião de negócios sobre o que?' E então foi a primeira vez que nós saímos sozinhos. Sem amigos, e eu acho que foi uma maneira natural das pessoas se conhecerem na vida real".

E o que deixou Adele tão apaixonada? "Ele é hilário. Ele é tão engraçado. E muito inteligente. Muito, muito inteligente. É incrível observá-lo fazer o que ele faz, com facilidade e suavidade".