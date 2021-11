Manu Gavassi vence como Melhor Artista Brasileira no MTV EMA 2021

Manu Gavassi, que lançou trailer de seu álbum visual, venceu na categoria Melhor Artista Brasileira no MTV EMA 2021. Manu disputou com Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza na premiação que aconteceu nesse domingo, 14, em Budapeste, na Hungria.

"Ganhar o EMA de Best Brazilian Act nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Um sonho e um abraço de cada um de vocês", iniciou a cantora no Instagram.

"Acabei de lançar um álbum, estou prestes a lançar o álbum visual que é meu maior projeto na música até agora... Sei lá... Me faz acreditar que vale a pena mesmo ser completamente você mesma em tudo, trabalhar do jeito que você acredita, com mensagem, com propósito, com conceito (sempre, risos) e obviamente com amor!"