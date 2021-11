7 peças que fazem o estilo de Ariana Grande ser único

Na última semana, Ariana Grande apareceu nos stories do Instagram com o famoso vestido da personagem Jenna, vivida por Jennifer Garner em De Repente 30, para a gravação do primeiro programa ao vivo do The Voice US, da NBC.

A cada episódio da 21° temporada do reality show, a apresentadora traz looks que entregam conceito e aclamação, que só reforçam o lado fashion de Ariana. E não é só como jurada do programa que ela arrasa nas peças de roupa não…

Seu estilo é referência para muita gente, e se tornou bem definido, com elementos que não saem do guarda-roupa da artista. Além do rabo de cavalo alto que é característico da cantora pop, e a make de delineado branco geométrico que virou tendência, ela também possui composições que fazem muito sucesso nas redes sociais.