Da estreia ao disco '30': as mudanças de estilo de Adele

O lançamento do álbum 25 marcou a soltura definitiva dos fios — no entanto, mais curtos. Adele deu as caras com os cabelos na altura do ombro e um ombré hair de dar inveja. Foi o adeus definitivo ao retrô e o alô à modernidade da cantora. Hoje, o loiro impecável da britânica dificilmente é visto preso. Ela chegou a aparecer com o cabelo encaracolado, surpreendendo os seguidores.