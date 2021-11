Kim Kardashian faz piada sobre sua experiência com casamento em festa de amigo

Kim Kardashian mostrou que leva o fim de seus relacionamentos com bom humor. Nessa sexta-feira, 12, Kim, que está se divorciando de Kanye West, seu terceiro marido, compareceu a uma festa pré-casamento do amigo da família Simon Huck e seu noivo Phil Riportella, onde mostrou seu talento no stand up comedy improvisado.

Na festa, que aconteceu no Sunset Tower Hotel em West Hollywood, Califórnia, Kim fez piadas durante discurso sobre casamento, como pode ser visto em um vídeo da Instagram Stories postado pelo convidado Derek Blasberg.

"Eu estava um pouco confusa porque eu realmente não descobri essa coisa do casamento", disse ela, arrancando risos, "então não sei que tipo de conselho e coisas eu vou dar a vocês esta noite".

Em fevereiro, Kim pediu o divórcio de Kanye, seu marido há sete anos e pai de seus quatro filhos, North West, Saint West, Chicago West, e Psalm West. Em uma entrevista recente no podcast Drink Champs, Ye se referiu à estrela do reality como sua "esposa" e disse que estava tentando "salvar minha família e mantê-la unida".