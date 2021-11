História e curiosidades por trás da Calçada da Fama de Hollywood

Com mais de 50 anos de existência e mais de 2 mil artistas laureados, é de se imaginar que a Calçada da Fama tenha suas peculiaridades, né? Assim como cada celebridade é uma, cada estrela também. Um exemplo? Muhammad Ali. A homenagem do boxeador é a única que não está nas ruas da Hollywood Boulevard, e sim na parede do Teatro Chinês, pois o atleta não queria que ninguém pisasse nele, em sinal de respeito. Aposto que muita gente queria ter pensado nessa antes.

Cada artista pode até ser um, mas o nome, não. A prova disso é que há dois nomes repetidos na calçada: Harrison Ford e Michael Jackson. No primeiro caso, as estrelas fazem referência a dois atores de mesmo nome (e sobrenome). No segundo, além do rei do pop, uma famosa celebridade radiofônica norte-americana também foi homenageada. E o pior: no mesmo ano, 1984.