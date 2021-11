Saiba tudo sobre o The Town, novo festival de música de São Paulo

"São Paulo atrai gente que sonha, como eu. Ela é multicultural, vibrante e intensa. Da arquitetura à literatura, da poesia às artes plásticas, da música às performances artísticas, tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas. É com essa inspiração que nasce The Town, que já no seu lançamento, estará entre os maiores eventos de música e entretenimento do mundo", declarou.

Iza e Criolo são vozes da música-tema do festival e as primeiras atrações confirmadas no evento. Os dois performaram juntos pela primeira vez durante a coletiva, e já deu um gostinho do que vem aí.