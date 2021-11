5 histórias de casais famosos sobre o primeiro encontro

Victoria e David Beckham

Casados há mais de vinte anos e pais de quatro filhos, Victoria e David Beckham seguem firmes e fortes. Quando foi capa da revista Vogue britânica, a empresária escreveu uma carta para ela mesma, chamada ‘O que eu gostaria de ter sabido', com algumas memórias de sua vida pessoal e profissional. Entre elas, ficamos sabendo como se deu o primeiro encontro entre os dois.

"E sim, amor à primeira vista acontece. Ele irá acontecer com você no lounge dos jogadores do Manchester United – e você estará meio bêbada, então os detalhes são um pouco nebulosos. Enquanto os outros jogadores estarão no bar, bebendo com seus colegas, você verá David um pouco mais afastado, curtindo com a sua família. E ele tem um sorriso tão fofo. [...] Ele vai pedir o número do seu telefone. (E ele guarda até hoje o bilhete de avião de Londres para Manchester em que você escreveu seu celular", escreveu.

Uau, quem mais ficou emocionado aí?