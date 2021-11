Turnê, série e parcerias: Os projetos de Marília Mendonça que estavam por vir

Não é necessário dizer que Marília Mendonça estava no auge da carreira. Com apenas 26 anos, a cantora virou o maior nome da música sertaneja e revolucionou a música brasileira.

No ano passado, durante a pandemia, ela alcançou o título de live mais assistida do mundo, com 3,31 milhões de visualizações. Em 2019, a cantora recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum Sertanejo com o DVD do projeto Todos Os Cantos, que contou com shows surpresa em diversas cidades do Brasil. Nesta edição, Marília foi indicada novamente, com o projeto As Patroas 35%, ao lado de Maiara e Maraisa.

Esse foi o último lançamento da sertaneja — que ainda tinha muitos frutos para colher. Para 2022, estava agendada uma turnê nacional do Festival das Patroas. Quanto aos projetos futuros, não haviam freios para Marília.