Taylor Lautner e sua namorada de longa data, Tay Dome, estão noivos

Taylor Lautner, astro de Crepúsculo, vai se casar! Nesse sábado, 13, Lautner revelou que pediu sua namorada de longa data, Tay Dome, em casamento, na última quinta-feira, 11.

"11.11.2021", ele escreveu na legenda da foto. "E assim, todos os meus desejos se tornaram realidade".

Com o anúncio, o ator postou as fotos dos bastidores do pedido no qual ele surge de joelhos segurando a caixa da aliança. Tay pareceu emocionada e feliz com as mãos no rosto.

O cenário parecia de um conto de fadas, com buquês de rosas vermelhas e velas colocadas ao redor deles. Além disso, pétalas vermelhas estavam espalhadas pelo chão.

"Meu melhor amigo absoluto", escreveu Tay no Instagram. "NÃO POSSO ESPERAR PARA FICAR PARA SEMPRE COM VOCÊ".