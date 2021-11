5 álbuns visuais para você conhecer e se encantar com essa tendência

Baco Exu do Blues

Quem aí lembra do estouro que foi o álbum visual Bluesman, do rapper brasileiro Baco Exu Do Blues? De 2018, o projeto foi muito aclamado e suas músicas estiveram presentes em muitas playlists por aí! Como é o caso do hit Te Amo Disgraça, que completa esse disco cheio de referências da cultura musical norte-americana. Junto com as canções, o artista soltou um curta metragem com o mesmo nome do álbum no seu canal oficial do YouTube, em parceria com a Stink Films e dirigido por Douglas Bernardt.