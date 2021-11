Em mensagens, Meghan Markle diz que Harry enfrentou "repreensão constante" da família

Shutterstock

O E! News entrou em contato com o palácio para comentar o assunto e não obteve resposta.

De acordo com a AP, Meghan ainda explicou seu processo de pensamento enquanto escrevia a carta, dizendo a Knauf: "Obviamente, tudo que redigi é com o entendimento de que pode haver vazamento, então fui meticulosa em minha escolha de palavras".

Uma dessas escolhas que a Duquesa fez foi chamar seu pai de "papai", argumentando com Knauf que ela "só o chamava de papai" e "no infeliz evento de um vazamento, isso tocaria os corações".

Knauf, que anteriormente acusou Meghan de intimidar os assessores do palácio (que desde então rescindiram suas reivindicações), também se dirigiu ao tribunal a respeito de sua colaboração com os autores de Finding Freedom, Omid Scobie e Carolyn Durand. O ex-secretário testemunhou que ele e Meghan discutiram o livro "de forma rotineira" e que ele se correspondeu com o Príncipe Harry sobre suas conversas com Scobie e Durand.