Britney Spears se pronuncia após fim da tutela: "Vou chorar"

No início desta semana, em uma postagem do Instagram deletada sobre a audiência da tutela, Britney escreveu: "Esta semana vai ser muito interessante para mim! Não orei tanto por algo em minha vida."

Um dia antes da audiência, o noivo da cantora, Sam Asghari, compartilhou no Instagram um vídeo dos dois vestindo camisetas apoiando o movimento #FreeBritney, a legião de fãs que pressionaram pelo fim de sua tutela e nos últimos anos realizaram manifestações a favor de a cantora do lado de fora do tribunal de Los Angeles durante audiências sobre o assunto.

Na sexta-feira, 12, dezenas de apoiadores do #FreeBritney se reuniram do lado de fora do tribunal, com muitos vestindo camisetas rosas brilhantes e dançando ao som das canções da estrela pop. Quando o advogado de Britney chegou, eles explodiram em aplausos.