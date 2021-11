Celebridades internacionais que não resistem a música brasileira

Diplo

Antes de ser o superprodutor que é hoje, Diplo veio ao Brasil, em 2003, onde conheceu (e se apaixonou) pelo funk carioca. O gato chegou a fazer um documentário, Favela On Blast, com a presença de Mr. Catra e DJ Marlboro. Hoje, não tem como negar as influências musicais brazucas de Diplo — as parcerias com Anitta, Pabllo e Atoxxá estão aí para provar —. O DJ busca sempre se manter antenado no que está acontecendo no Brasil, e contou ao G1 que a Girl From Rio é sua principal fonte de informação. Está bem educado.